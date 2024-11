Laura Imai Messina: "La scrittura è ’scomoda’ ma fa bene ai ricordi"

Poche autrici come Laura Imai Messina sanno tessere trame delicate, ma che gettano ponti fra mondi. Lo fa con i suoi libri, in cui esplora sentimenti e relazioni, come nell’ultimo Tutti gli indirizzi perduti (Einaudi) che presenta oggi in Salaborsa per Le voci dei libri (alle 18). E lo fa dal Giappone, dove vive, ma da dove cura i suoi lettori attraverso i social, da cui socchiude finestre sulla sua vita e sul suo lavoro. Oggi potrà salutarli anche prima dell’appuntamento che la vedrà in dialogo con Paola Scrolavezza: alle 17, infatti, farà tappa prima alla libreria Ubik di via Irnerio dove da qualche giorno è stata allestita la cassetta rossa che conserva lettere e pensieri mai spediti. Una mezz’ora di condivisione in cui la scrittrice romana raccoglierà le missive, di cui molte ‘imbucate’ da persone arrivate anche da fuori Bologna ("tutte molto emozionate", spiegano dalla libreria). E le lettere sono parte essenziale di questo ultimo libro ambientato nell’isoletta di Awashima, dove si trova davvero l’Ufficio postale alla deriva e dove si toccano vite lontane di sconosciuti.

Imai Messina, dopo L’isola dei battiti del cuore, torna in un altro luogo reale, ma talmente poetico da non sembrare vero. Come è stata la sua esperienza nell’ufficio postale?

"È stata un’esperienza di grande intensità in cui poesia e concretezza si uniscono. In tutte quelle quasi 70mila buste custodite ad Awashima è racchiuso un patrimonio immateriale, fatto dei pensieri più segreti delle persone, sentimenti spesso sconosciuti persino a coloro che li hanno espressi".

Perché gli sconosciuti in questo libro sono così importanti?

"Lo sono diventati scrivendo. Come sempre accade, comprendo le cose quando cerco di dare loro una forma scritta: è stato allora che mi sono accorta di quanti sconosciuti determinano le nostre vite, non meno di coloro che conosciamo intimamente".

Tante persone scrivono veramente a chi è scomparso. È anche una storia, questa, sul grande potere della scrittura? In un periodo, tra l’altro, in cui quella a mano quasi non esiste più.

"La scrittura a mano in quest’epoca non è più necessaria, si è tramutata in una scelta. In quanto tale è potenzialmente portatrice di grande significato. Scrivere a mano vuol dire impiegare tempo, fare una cosa “scomoda” e sono personalmente convinta che la scomodità faccia bene ai ricordi".

Lei ha invitato le persone a scrivere lettere, anche attraverso una speciale cassetta collocata in alcune librerie, di cui una a Bologna.

"L’idea è nata scrivendo il romanzo, visitando Awashima. Gli italiani attribuiscono immenso valore alla comunicazione, a volte persino la sopravvalutano. Mi sono detta che dare loro questa possibilità avrebbe potuto sortire effetti prodigiosi, ed è stato così. Ho ricevuto testimonianze toccanti su quanto scrivere a qualcuno di irraggiungibile abbia migliorato l’umore, la comprensione profonda di certe cose".

A chi scriverebbe una lettera o da chi vorrebbe riceverla?

"L’ho scritta a mio padre, al giocattolo più amato dell’infanzia, alla penna stilografica ricevuta in dono per prima, alla me del passato".

Anche in questo libro torna in luoghi piccoli, isolati, del Giappone. Che cosa la attira di questi posti che, tra l’altro, ci svelano un Paese... fatto di isole?

"L’universalità. Alcuni dicono che questi luoghi possono nascere solo in Giappone e probabilmente hanno ragione; tuttavia, il loro senso ultimo, il motivo che spinge le persone a partecipare a queste grandi narrazioni è di tutti i popoli. Pare che io parli solo del Giappone, in realtà scelgo temi che sono a tutti comuni".