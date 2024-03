Laura Morante: "Per voi leggerò Ovidio"

Alle prese con ’Le metamorfosi’ di Ovidio a teatro, al cinema con ’Ferie d’agosto’ e ’Un altro ferragosto’ di Paolo Virzì che saranno proiettati domani al Modernissimo e il 14 marzo in televisione, su RaiUno, nel ruolo di Alda Merini, nel biopic ’Folle d’amore’ di Roberto Faenza. Laura Morante è al centro dell’attenzione pubblica, su grandi e piccoli schermi, ma in versione live arriva solo all’Auditorium Manzoni domani, alle 20,30, per la stagione di Musica Insieme che la vede sul palco, impegnata nelle letture dalle Metamorfosi e da Tristia di Ovidio, con la sua voce. Un vero quarto strumento accanto al pianista e compositore Orazio Sciortino, al violinista Domenico Nordio e al violoncellista Giovanni Gnocchi che eseguono le musiche ispirate ai versi del poeta, a firma di Franz Liszt e Karol Szymanowski, accostati ad un ’fiabesco’ Leoš Janácek.

Signora Morante, in questo momento lei è sotto i riflettori in vari ambiti. È una costante della sua vita?

"Succede che alcuni lavori girati in precedenza escano insieme. Ma è anche successo davvero che io dovessi recitare contemporaneamente su più set, ricordo un periodo in cui prendevo un aereo per andare in Germania dove recitavo in una serie televisiva con Burt Lancaster, Julie Christie e Bruno Ganz, poi tornavo in Italia. Oggi questi lavori che mi vedono protagonista, sono stati gestiti in momenti diversi. Però sì, domani sarò a Bologna al Manzoni".

Come nasce la serata al Manzoni?

"Per Musica Insieme avevo già fatto delle letture di Boccaccio e di Petrarca e siccome mi piace molto leggere in pubblico, cosa che nasce anche dal fatto che amo leggere, soprattutto i classici, ora sono alle prese con Ovidio, di cui leggerò parte delle Metamorfosi, dei brevi brani di Tristia e un terzo testo di Sermonti sulla Metamorfosi".

Guarda caso domani Paolo Virzì sarà in città, riuscirete a incontravi? Magari al Modernissimo?

"L’ho saputo solo ieri, non avevo idea che Virzì fosse a Bologna e secondo me lui neppure lo sa che io sono qui. Difficile incontrarci, mentre lui sarà a presentare i film, io sarò in scena al Manzoni… chissà, forse brevemente prima dello spettacolo".

Com’è stato ritrovarsi 28 anni dopo, nel sequel di quel primo film del 1996, coi colleghi e con Virzì?

"Bello e anche un po’ malinconico, ovviamente, perché sono passati tanti anni e perché alcuni dei protagonisti amatissimi del primo film non ci sono più, Ennio Fantastichini e Piero Natoli in particolare, erano compagni di lavoro formidabili. Poi penso a mia figlia Agnese, nel ruolo di Martina, che era una bambina e che adesso è una donna".

La vedremo nel ruolo di Alda Merini in televisione, le sta a cuore questa poetessa e scrittrice?

"L’avevo letta, mi piacevano molto alcune sue poesie, ma non sapevo quasi nulla della sua vita, a parte il fatto che fosse stata in manicomio, cosa nota a tutti. Non l’avevo mai vista parlare e sono arrivata un po’ all’ultimo su questo film, perché c’era l’esigenza di coprire il ruolo di Alda Merini nell’ultima parte della sua vita, da quando esce dal manicomio e fino alla morte. Mi sembrava un po’ ardua l’impresa, non ci somigliamo fisicamente, non sono milanese, questa è anche la parte della sua vita più conosciuta, a cosa mi aggrappo? Ero incuriosita e preoccupata. Così ho deciso di tenere come faro soltanto il ritmo del suo eloquio, molto particolare, come se stesse sempre ascoltando una voce...".