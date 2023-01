Laura Orvieto: il mondo prima e dopo le persecuzioni

In occasione della ’Giornata della memoria’, che ricorre il 27 gennaio, l’Assemblea legislativa della Regione promuove una settimana di iniziative (nelle sede di viale Aldo Moro) per ricordare lo sterminio del popolo ebraicoi. Particolare attenzione è rivolta agli studenti delle scuole. Si comincia già oggi con l’apertura della mostra ’Insegnare narrando storie. Laura Orvieto e il suo mondo’ a cura di Caterina Del Vivo, realizzata dal Museo ebraico. L’esposizione, attraverso fotografie, libri, illustrazioni e disegni, racconta il percorso formativo della scrittrice per l’infanzia Laura Orvieto (foto), delle persecuzioni razziali e del ritorno alla scrittura dopo la guerra. La mostra resterà aperta fino al 27 gennaio, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18.