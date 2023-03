Laurea ad honorem per la Segre "A mio marito, che rifiutò il regime"

Liliana Segre, senatrice a vita e superstite dell’Olocausto, ha ricevuto la laurea ad honorem in Scienze filosofiche dell’Università di Bologna. Le è stata consegnata ieri, nella sua casa di Milano, dal rettore Giovanni Molari e da Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca. La cerimonia ha visto gli interventi del rettore Molari, di Marina Lalatta Costerbosa, in rappresentanza del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, di Giovanni Matteucci, direttore del Dipartimento, in collegamento da Bologna.

Dopo aver ricevuto la pergamena, la senatrice Segre ha tenuto il suo discorso e, infine, è intervenuto la ministra Bernini. "Poche figure del nostro presente", ha dichiarato il rettore, "suscitano tanta ammirazione e riconoscenza quanto la senatrice Segre. Ho sostenuto con convinzione ed entusiasmo questa proposta di laurea ad honorem, che è un riconoscimento sentito e doveroso a un’impareggiabile azione di testimonianza, di custodia e trasmissione della memoria, di sollecitazione al rispetto e alla concreta realizzazione dei valori che improntano la nostra Costituzione".

Liliana Segre ha voluto dedicare la sua ottava laurea honoris causa al marito Alfredo Belli Paci che a Bologna si laureò in Giurisprudenza dopo la guerra. Riprendendo le motivazioni della laurea, la senatrice a vita ha ribadito che "mai la coscienza deve rimanere silente". "Fu uno dei seicentomila Imi, gli internati militari italiani, portati nei campi di prigionia che non ritornarono perché non aderirono alla Repubblica sociale", ha spiegato. Loro e i partigiani anche se "non avevano conosciuto che il fascismo" scelsero "pericoli e privazioni", "nel momento della prova atroce qualcosa in sé li orientò, una bussola miracolosa" quello che Immanuel Kant chiamava "la legge morale dentro di sé". "Siamo molto grati alla senatrice Segre – ha aggiunto il rettore – per aver accettato con gioia il riconoscimento: sarà un onore averla fra i nostri laureati ad honorem. La ringraziamo anche per aver acconsentito di condividere la cerimonia di consegna con tutta la nostra comunità".