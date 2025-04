L’Aurora e l’identità della montagna

Quella che pubblichiamo, ridotta per motivi di spazio, è una stimolante riflessione di una psicologa e psicoterapeuta, docente di sostegno presso l’IIS Fantini di Vergato. Il disagio giovanile in montagna è un problema complesso con molte sfaccettature che può sfociare nella percezione di isolamento e difficoltà di accesso a servizi e opportunità. Questo disagio può manifestarsi in vari modi, con problemi di autostima, ansia e difficoltà nelle relazioni. Ma siano certi che i giovani d’alta quota siano così esposti a questo male oscuro? In parte può essere vero, ma non va sottovalutata la capacità di relazione che offrono gli strumenti digitali e i mezzi che permettono di raggiungere la città, i quali, certo non sono la soluzione del problema, ma rispetto ad un passato recente lo attenuano parecchio. I ragazzi che abitano in quota non hanno nulla da invidiare agli altri, se non le difficoltà legate alla mobilità. Certo, dotare le località dell’Appennino di attività culturali e di servizio è sempre necessario e fondamentale. Bene quindi iniziative come la riapertura del cinema Aurora di Monghidoro, con testimonial Gianni Morandi, grazie all’editore Emilio Persiani e al bravo sindaco Barbara Panzacchi. Un piccolo grande esempio che aiuta a ridare identità alla montagna. Da imitare.

mail: beppe.boni@ilrestodelcarlinio.it