L’Ausl a supporto degli operatori. Bordon: "Psicologi per aiutarli"

"Non è un momento facile: sette episodi in poco tempo. C’è molta inquietudine fra gli operatori, tanto che abbiamo messo loro a disposizione alcuni psicologi". Paolo Bordon, direttore generale dell’Ausl di Bologna parla dei preoccupanti episodi di malore che si sono registrati fra gli operatori della centrale del 118 Emilia Est. L’Azienda Usl ha presentato un esposto il 25 ottobre e la Procura, guidata da Giuseppe Amato, ha aperto un’inchiesta, al momento a carico di ignoti.

A che punto siamo con questa inquietante vicenda, direttore?

"Le nostre indagini hanno dato esiti negativi a possibili fondi di inquinamento: non risultano fattori interni di tipo ambientale. Sono state verificate le bevande, l’acqua, gli impianti di aerazione e sono tutti a norma. La nostra prima preoccupazione era che ci fosse una fonte inquinante all’interno della struttura, che è un corpo a sé stante. Gli esami effettuati hanno escluso questo aspetto per cui abbiamo investito la Procura del problema per accertare, eventuali, altro tipo di problemi.

Come stanno affrontando la situazione gli operatori del 118?

"Non è certamente un momento semplice. Gli episodi sono stati sette nell’arco di poco tempo (da fine agosto a una settimana fa circa, ndr). Si è creata molta inquietudine in operatori che svolgono una funzione strategica".

In quale modo li state supportando?

"Riteniamo di dover stare molto vicini a quel team che prova uno stato di agitazione e inquietudine molto comprensibile perché non si sente tranquillo: l’ultimo episodio è successo pochi giorni fa. Abbiamo bisogno di portare tranquillità e capire che cosa è successo. Per questo abbiamo messo a disposizione degli psicologi che aiutino dal punto di vista relazionale e dello stress subìto le persone che in questo momento sono nella struttura del 118".

I malori hanno riguardato anche personale che interviene con l’elisoccorso?

"Sì. Per fortuna gli episodi non hanno interessato il personale durante la fase del volo. Ma ci sono stati questi malesseri che sono, appunto, oggetto di indagine. Altro non si può dire: siamo pienamente fiduciosi che nel più breve tempo possibile chi è deputato alle indagini ci aiuti a risolvere questo problema".

Quale tipo di esami sono stati eseguiti sugli operatori al fine di comprendere la causa dei malori?

"In un paio di casi sono stati effettuati esami di tipo biologico".

Si fa il nome di una sostanza bene precisa, appartenente alla categoria degli antipsicotici, come possibile causa di questi malori. È un farmaco reperibile in ospedale?

"Certamente tutte queste sostanze sono reperibili all’interno dell’ospedale, non c’è dubbio. Sono farmaci gestiti sempre con estrema attenzione e se c’è qualcuno che ne fa un uso non corretto sarà oggetto di indagini che non competono a noi".

Tensioni all’interno della centrale sono note da tempo, fra turni serrati ma anche dissapori interni. Spetta ora agli inquirenti capire se dietro questi malori ci sia o meno la mano di qualcuno.