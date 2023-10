L’Ausl: non c’è accreditamento: "Ha già risposto la Regione"

Sulle attività sanitarie svolte da Làbas in vicolo Bolognetti interviene anche Paolo Bordon, direttore generale dell’Ausl (foto). "Non c’è un accreditamento o un’autorizzazione, non saprei rispondere – commenta Bordon –. Mi pare ci sia stata un’interrogazione a cui ha risposto la Regione, su elementi forniti dall’azienda, e quindi la nostra posizione è quella". L’interrogazione in questione, avanzata da Forza Italia a viale Aldo Moro, risale allo scorso giugno e in quell’occasione Raffaele Donini, assessore alla Sanità, comunicò che "la Regione non finanzia, né ha alcuna convenzione per servizi sanitari con la struttura in oggetto, mentre per quanto riguarda l’autorizzazione sanitaria la richiesta va presentata al Comune territorialmente competente, e la struttura ‘Ambulatorio odontoiatrico popolare’ è stata autorizzata dal Comune il 15 febbraio 2022".

Sul caso Làbas il consigliere comunale del Pd Mattia Santori, per ora, si limita a scommettere che il polverone non si abbasserà tanto presto, dopo gli affondi firmati ieri dai partiti di centrodestra. "Non ho ancora letto tutto – puntualizza Santori –, ma ci sarà modo di parlarne. Credo ci sarà un po’ di dibattito in questi giorni, per cui ne parleremo".

Sul tema interviene anche il consigliere comunale Matteo Di Benedetto (Lega): "Bordon si è smarcato da Làbas e dal Pd, che lo ha sempre sostenuto. Non ci sono dubbi: il centro sociale ha esercitato per anni un’attività di carattere sanitario senza avere i permessi e senza rispettare alcuna normativa, il tutto in uno spazio pubblico e a spese dei cittadini".