L’Ausl: "Pazienti facilitati non si dovranno spostare"

Una nuova filosofia nel concepire gli interventi chirurgici che prenderà il via dal primo aprile. Che non piace a tutti.

Riorganizzare le chirurgie. Che cosa significa in termini concreti?

Mettere a disposizione dei professionisti della chirurgia, che sono più di 50 nell’ambito dell’Ausl Bologna, un metodo di lavoro per dare risposte sempre più adeguate e delocalizzare la chirurgia a più bassa complessità", risponde Paolo Bordon, direttore generale dell’Ausl Bologna.

Quali tipologie di chirurgia saranno presenti nei vari ospedali: Maggiore, Bazzano, Porretta, Bentivoglio e San Giovanni?

"Al Maggiore continueranno ad essere eseguite le operazioni più complesse e vale anche per la chirurgia generale. Ad esempio un intervento al colon verrà fatto al Maggiore, un’ernia può essere fatta anche a Bazzano o San Giovanni. Sempre seguendo i criteri di massima sicurezza per il paziente".

Quali operazioni saranno spostate da un ospedale all’altro?

"A Bentivoglio, che è il secondo ospedale dopo il Maggiore, si farà anche una parte di chirurgia oncologica, quella con meno complessità, naturalmente. Stessa cosa a Porretta. Ma vogliamo sviluppare anche la chirurgia ambulatoriale, quella molto semplice, tipo la rimozione di un neo, dove non c’è bisogno nemmeno di stare in day hospital. Interventi che, pensiamo, un giorno potranno essere fatti anche nelle Case della salute".

Qual è la filosofia che è dietro a questa riorganizzazione?

"Usare al meglio le sale operatorie e abbattere le liste di attesa dando la possibilità alle persone di non fare lunghi spostamenti se, chiaramente, non hanno necessità di interventi complessi che verranno sempre eseguiti al Maggiore".

Non mancano le proteste dei chirurghi relativi a tale spostamento. L’accusa è di non avere tenuto in considerazione le varie competenze, creando un danno anche ai giovani chirurghi. Cosa risponde?

"Che non è vero. In questo modo si dà la possibilità ai giovani di imparare dai colleghi con più esperienza: un medico assunto per esempio a Bazzano potrà acquisire conoscenza dai professionisti che si recheranno là. Questo è al centro del progetto ’Chirurgia domani’: la formazione dei giovani medici".

L’Ausl viene accusata di mettere in atto tale riorganizzazione per risparmiare sui primari e nominarne meno. E’ vero?

"Non ridurremo nessun primario. Chiediamo a quelli di maggiore esperienza di guidare i giovani. E’ un lavoro complesso, ma l’autoreferenzialità deve essere accantonata".

C’è chi parla di demansionamento e non viene escluso il ricorso alle vie legali: crede sia opportuno un incontro con i rappresentanti dei professionisti o la decisione deliberata è irreversibile?

"La decisione è stata adottata: è un percorso che va avanti da un anno e le osservazioni raccolte sono state tante. Rafforziamo sicurezza, ampliamo le professionalità e le conoscenze, vogliamo agevolare i pazienti e far crescere sempre più le competenze".

Monica Raschi