L’Ausl promuove Làbas: "Attività sanitaria regolare"

"Regolari le attività nei locali di Làbas verificate dagli ispettori del Dipartimento di Sanità pubblica del’Azienda Usl" che, ieri mattina, "hanno eseguito un sopralluogo verificando l’esistenza delle sole attività autorizzate". Quindi, "i locali sono risultati a norma, conformi alle autorizzazioni ottenute. Valutate anche le apparecchiature, la loro gestione e manutenzione", senza che si rilevasse "alcuna irregolarità", mentre "non erano in corso in quel momento attività sanitarie".

Così, con una nota, l’Ausl fa sapere di avere eseguito gli attesi controlli sugli spazi affidati al centro sociale in vicolo Bolognetti e su cui nei giorni scorsi era esplosa la polemica, a seguito del dossier presentato da esponenti del centrodestra in Comune e Regione, che puntava il dito, tra le altre cose, contro presunte irregolarità nei servizi offerti dallo sportello ’Laboratorio di salute popolare’. Sportello che avrebbe offerto tra le altre cose test anti Covid, a fronte però di un’unica autorizzazione, quella per l’ambulatorio odontoiatrico.

Una bufera che però non si placa dopo questi controlli. Pronta è infatti la replica della capogruppo di Forza Italia in Regione Valentina Castaldini: "Non credevo affatto che i controlli degli ispettori dell’Ausl all’interno di vicolo Bolognetti avrebbero evidenziato incongruenze rispetto all’attività dell’ambulatorio odontoiatrico – scrive la consigliera –. Allo stesso modo, immaginavo che i farmaci di cui ho parlato all’ultima Assemblea sarebbero stati prontamente rimossi. Dire che sono autorizzati per l’ambulatorio odontoiatrico è tautologico". Gli ispettori Ausl, prosegue, hanno avuto modo di vedere solo quell’unico ambulatorio, appunto autorizzato, mentre non hanno "rilevato altri locali idoneo all’attività sanitaria", di fatto confermando che le attività immortalate in fotografie mostrate da Castaldini in assemblea, estranee a quell’ambulatorio, "restano non autorizzate. Per esempio la medicazione su un lettino, datata 2019, fatta da un infermiere o da un medico a un paziente in vicolo Bolognetti. È ancora più grave – continua la consigliera – andare avanti con una comunicazione che lascia intendere che all’interno di quegli spazi possano essere possibili altre prestazioni sanitarie oltre a quelle odontoiatriche: le autorizzazioni non esistono e i locali non sono idonei, come confermato dall’Ausl, tantomeno per l’apertura di un ambulatorio ginecologico, di cui si è fatta comunicazione questa primavera. Non può esserci nulla se non uno sportello di ascolto, che è cosa ben diversa". Infine, chiude la capogruppo di FI, "senza adeguamenti strutturali, a oggi un’autorizzazione non può essere neanche richiesta".