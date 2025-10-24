L’Ausl replica all’Oasi Felina: "Ispezioni fatte, accuse false"

Parole pesanti, quelle mosse all’Ausl dall’Oasi Felina di Pianoro, giorni fa, in merito alla "casa degli orrori", come l’hanno definita loro, di Monghidoro dove sono stati scoperti oltre quaranta gatti in condizioni igienico sanitarie disperate. A replicare all’accusa di noncuranza e non tempestività dei veterinari, l’Ausl stessa: "Le accuse riportate sono infondate e lesive dell’impegno di operatori che quotidianamente rispondono con competenza e responsabilità a tutte le segnalazioni di maltrattamento e degrado animale provenienti dal territorio. A seguito dell’unica segnalazione dell’Oasi Felina, ricevuta nel dicembre 2022, il servizio veterinario ha effettuato un sopralluogo il 2 gennaio 2023. L’ispezione si è limitata alle aree esterne dell’abitazione, poiché la proprietaria non consentiva l’accesso all’interno. Nelle zone esterne ispezionabili non sono stati evidenziati elementi fondati, tali da poter richiedere un mandato di perquisizione. Giorni fa, su richiesta dei carabinieri e con mandato dell’autorità giudiziaria basato su nuovi elementi raccolti da Oipa, il servizio veterinario è intervenuto tempestivamente insieme ai carabinieri e alle guardie zoofile dell’Oipa per verificare la situazione all’interno dell’abitazione". Come sottolinea Paolo Pandolfi, direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica: "I nostri servizi operano nel rispetto delle norme, che non consentono di accedere alle abitazioni private senza mandato dell’autorità giudiziaria, motivato da riscontri oggettivi di ipotesi di reato evidenziati da organi di olizia giudiziaria. Solo grazie a tale mandato è stato possibile entrare nell’abitazione e verificare la situazione".