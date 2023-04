"L’Ausl unica non porterà alcun risparmio"

"Accorpare grandi Ausl o grandi dipartimenti, non porta risparmi o migliora il servizio e bisogna evitare di subordinare la sanità metropolitana a realtà che non rispondono alla Regione". E’ la puntualizzazione di Marta Evangelisti (Fd’I) e Valentina Castaldini (FI) che hanno presentato due interrogazioni, ieri, durante la Commissione regionale Politiche per la salute, attraverso le quali chiedevano che cosa ne pensasse la giunta della proposta avanzata dal sindaco Matteo Lepore di realizzare un’unica Ausl metropolitana unendo quella di Bologna e quella di Imola. L’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini ha dichiarato "che oggi non ho gli elementi per rispondere a tutte le domande poste", sottolineando però "che si sta ragionando su documenti che parlano di razionalizzare i dipartimenti e quando si fa una proposta c’è un confronto su più idee".

"Nel dibattito svolto in Assemblea legislativa sulle parole del sindaco Lepore è emerso che i consiglieri regionali non ne sapevano nulla se non quello che hanno letto sui giornali. Questo, invece, è il momento del confronto di tutti, di coinvolgere questa Assemblea legislativa su quale sia il disegno che la giunta ha in mente per la sanità regionale", ha sottolineato Castaldini. "Ogni scenario futuro della sanità bolognese, a partire dalla proposta del sindaco Lepore di accorpare le Ausl di Bologna e di Imola devono essere discusse in Assemblea legislativa, non possiamo pensare che le scelte vengano fatte sulla testa dei cittadini e dei loro rappresentanti", ha ribadito Evangelisti.