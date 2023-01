L’auto elettrica degli studenti

Budrio il 21 e 22 gennaio e l’11 e 12 febbraio ospiterà un evento dell’UniBo Motorsport, un progetto nato con l’obiettivo di creare un contatto diretto tra la realtà accademica e quella industriale, con particolare riferimento all’ambito Racing. Il progetto coinvolge oltre 15 aziende del settore automobilistico della Motorvalley e quattro atenei della Regione. A Budrio si terranno le prove dell’Auto Elettrica denominata Elettra Gn, il progetto più giovane dei tre citati prima, che permetterà al team di accumulare chilometri e informazioni preziose. In queste sessioni di test l’obiettivo è quello di far percorrere chilometri all’auto e testare diversi settaggi per apprenderne a pieno i comportamenti, al fine di ottenere importanti risultati alle prossime competizioni. Dal 2009 UniBo ha preso parte a vari eventi di Formula Sae e dal 2019 ha iniziato a partecipare agli eventi MotoStudent. Nelle due giornate è prevista la chiusura della via Coli dall’intersezione con via Cocchi all’intersezione con via Menarini, sarà garantito l’accesso veicolare e pedonale alle proprietà private e industriali.

z. p.