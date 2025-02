L’auto precipita nel torrente. Muore pensionata, grave la figlia

Ennesima tragedia sulle strade della provincia di Bologna, in territorio di Osteria Grande, frazione di Castel San Pietro. A perdere la vita, nel pomeriggio di ieri, dopo essere volata, con la macchina, giù da un cavalcavia sul torrente Quaderna, una 88enne di Pianoro, Domenica Valentini. Grave, ma non in pericolo di vita, anche la figlia 70enne, anche lei di Pianoro, che era alla guida della macchina. Siamo al confine esatto tra i territori di Maggio (Ozzano) e il primo abitato di Castel San Pietro, quello, come detto, di Osteria Grande.

Stando a quanto si apprende, verso le 15.30, la macchina su cui erano le due donne, viaggiava in direzione di Bologna, sulla ss9, via Emilia. A un certo punto, all’altezza del ponte sul Quaderna, per cause che sono ancora tutte da chiarire, la macchina è uscita di strada andando a sbattere contro il guard rail. L’impatto è stato tale che la vettura di madre e figlia è, poi, atterrata nel greto del torrente sottostante, e si è ribaltata dopo un volo di diversi metri. A dare l’allarme sono stati alcuni utenti della strada che stavano transitando in quello stesso momento e hanno assistito al terribile incidente. Sul posto sono, da subito, intervenuti i vigili del fuoco con una squadra da Bologna: i pompieri, dapprima, hanno liberato madre e figlia dalle lamiere dell’abitacolo, che era sommerso dall’acqua del torrente. Una volta affidate le donne ai sanitari i vigili del fuoco si sono occupati di recuperare il mezzo verricellandolo. Sul posto due ambulanze e un’automedica.

L’88enne, in stato di incoscienza, è parsa subito la più grave per il politrauma riportato: era partita, in ambulanza, con un codice di massima gravità, ma purtroppo è morta durante il trasporto al Maggiore. In codice di media gravità borderline la figlia 70enne portata all’ospedale in ambulanza. I rilievi dell’incidente sono in mano alla polizia locale di Castel San Pietro.

Zoe Pederzini