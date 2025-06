L’autobus lo investe lungo i viali. Incastrato con la gamba, è grave

Era vicino alla banchina degli autobus di viale Gozzadini. Mezzo dormiente, davanti ai giardini Margherita e a piazza Porta Castiglione, un luogo che frequenta abitualmente. Quando all’improvviso, ieri pomeriggio intorno alle 18, si è ritrovato sotto alle ruote dell’autobus della linea 39. Un 60enne senza fissa dimora è finito così in gravi condizioni all’ospedale Maggiore. Brutte le ferite riportate, sopratutto alla gamba che è rimasta incastrata. Ma non ha mai perso conoscenza, anche mentre veniva caricato sull’ambulanza e si trovava nella barella: per questo non sarebbe in pericolo di vita.

Il mezzo, secondo le prime ricostruzioni, aveva appena scaricato e caricato le persone dalla banchina. Quando poi, con la ruota posteriore destra, ha falciato l’uomo che è rimasto incastrato con una gamba. Subito è scattato l’allarme in zona porta Castiglione con le persone che si sono precipitate sul luogo dell’investimento. Il 118, una volta arrivato con due ambulanze, si è ritrovato l’uomo sotto al mezo. Così è servito anche l’intervento dei vigili del fuoco che con il proprio personale ha dovuto rialzare l’autobus per consentire al personale sanitario di estrarre la persona. Il 60enne poi è stato soccorso sul posto dal 118, rimanendo cosciente. A quel punto è stato trasferito all’ospedale Maggiore in codice tre vista la gravità dell’incidente.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo era vicino alla banchina di viale Gozzadini e stava dormendo, apparentemente disinteressato a salire sul mezzo. Solo dopo la partenza dell’autobus, secondo alcuni testimoni presenti, avrebbe incominciato a rincorrere il bus, che si era appena immesso sui viali. Dopo aver sentito un rumore, l’autista si sarebbe reso conto che l’uomo era caduto contro la fiancata del mezzo, rimanendo incastrato sotto la ruota gemellare posteriore. Il conducente del mezzo Tper è rimasto sconcertato dall’incidente, dispiaciuto di quanto accaduto.

Sul posto è intervenuta, oltre ai vigili del fuoco e a due ambulanze, anche una pattuglia della Polizia locale che ha gestito il traffico. L’ora di punta infatti ha complicato anche la viabilità e la circolazione. Ora al vaglio, per verificare le cause e la successione degli eventi, ci saranno le immagini delle telecamere presenti sul mezzo che saranno subito messe a disposizione delle autorità competenti.