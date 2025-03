L’Autorità di bacino: via i divieti ai lavori di ricostruzione

Via tutti i divieti urbanistici che impedivano a chi, aziende o privati, fosse stato danneggiato dall’alluvione 2023 di effettuare lavori, in parte anche a difesa dei propri immobili. La novità è contenuta in un decreto del segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, che nei giorni scorsi ha adottato "nuove misure temporanee di salvaguardia per le aree coinvolte da eventi di dissesto idraulico ed idrogeologico nella Regione Emilia-Romagna a partire dal 1° maggio 2023". "Abbiamo recepito così una serie di indicazioni della Regione – spiega Alessandro Bratti, segretario dell’Autorità –: le misure di salvaguardia emanate in precedenza, infatti, erano pensate in attesa del piano speciale definitivo, per sistemare la parte urbanistica. Ma poiché non è stato approvato in via definitiva, abbiamo deciso di intervenire per consentire l’avvio di alcuni lavori che, altrimenti, sarebbero stati bloccati".

Non è l’unica novità che coinvolge l’Autorità perché da ieri è disponibile online anche la proposta di piano speciale, ossia il piano costruito fin qui sotto l’egida dell’allora commisario straordinario Figliuolo ma che da Roma non è mai stato licenziato. "è stato un lavoro immane, fatto da 40 enti – racconta Bratti –: io personalmente ho presieduto 82 riunioni di coordinamento per arrivare a questa proposta di piano che è a disposizione degli enti che si occupano di pianificazione del territorio e per cui ho il dovere anche di rendicontare come abbiamo utilizzato le risorse". Bratti difende il piano che, dagli otto mesi iniziali in cui doveva vedere la luce, è rimasto un corposo testo privo di approvazione definitiva. "Ma che contiene molti importanti elementi – va avanti – come le azioni proposte per gli animali fossori, la compatibilità di opere come i ponti".

Intanto, dopo il maltempo della scorsa settimana, sono iniziate le operazioni di rimozione di tronchi e legname dagli alvei così come le verifiche dei tecnici della Protezione civile sulla tenuta degli argini. In particolare, si è svolto ieri mattina un primo sopralluogo lungo il Lamone, all’altezza di Villanova di Bagnacavallo, nel Ravennate: sono state rilevate infatti alcune fessurazioni sull’argine sinistro del fiume. Una situazione, questa, monitorata da subito dai volontari di Protezione civile, mentre già il giorno prima si era svolta una prima verifica dei tecnici dell’Ufficio territoriale di Ravenna e dei Vigili del Fuoco. ieri una nuova ispezione: si è deciso di intervenire, con risorse dell’Agenzia, con un primo intervento urgente di impermeabilizzazione delle fessurazioni e, successivamente, con un altro più strutturato, in modo da mettere in sicurezza l’arginatura. E la Regione proporrà al commissario straordinario per la Ricostruzione, Fabrizio Curcio, un investimento da 7 milioni di euro per realizzare la seconda fase dell’intervento.

Cristina Degliesposti