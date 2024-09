L’autunno al Teatro Mazzacorati

Un premio al baritono emiliano Leo Nucci, una rappresentazione in forma semiscenica dell’Aida di Verdi, un omaggio a Gabriella Ferri e un galà mozartiano: si compone di questi quattro appuntamenti la dodicesima stagione autunnale dell’associazione TeatrOPERAndo al Teatro di Villa Mazzacorati, piccolo gioiello contemporaneo al Comunale di Bologna, entrambi costruiti nel 1763, e gestito da diversi anni dall’associazione Succedesoloabologna. Il festival lirico musicale aprirà il 5 ottobre con la consegna del premio dell’associazione a uno dei baritoni più importanti della musica italiana, che ha avuto carriera internazionale straordinaria: è il grande Nucci che, dopo essere stato intervistato dal noto musicologo Piero Mioli, tornerà ad esibirsi sul palco assieme al pianista Davide Cavalli.

"Il secondo spettacolo della nostra stagione, il 12 ottobre, è una sfida: mettiamo in scena l’Aida, un’opera che si presta ad essere ‘da camera’, come testimoniò il celebre allestimento creato da Zeffirelli per il piccolo Teatro di Busseto" spiega il presidente di TeatOPERAndo Stefano Consolini, che continua "anche noi la adatteremo ai nostri spazi, con un allestimento finanziato dalla Bottega Ranocchi, che ci tengo a ringraziare". I panni di Amonasro verranno vestiti dal baritono Marzio Giossi, che festeggerà i suoi 40 anni di carriera, e gli altri ruoli saranno interpretati dai giovani talenti selezionati dalle audizioni svolte dall’associazione. Il primo Basso sarà Alessandro Busi, direttore artistico del festival, e al pianoforte vi sarà Dragan Babic. Seguirà poi, il 9 novembre, un omaggio a Ferri. La voce sarà quella di Giovanna Nocetti accompagnata al pianoforte da Walter Bagnato.

Alice Pavarotti