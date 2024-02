’L’Avamposto’: i Pink Floyd per salvare il pianeta

Un road movie avventuroso e rocambolesco che unisce i temi dell’emergenza climatica, la Foresta Amazzonica, e il culto irresistibile dei Pink Floyd. Questo è ’Avamposto’, il film documentario di Edoardo Morabito, che – dopo aver attirato l’attenzione di pubblico e critica alle Giornate degli Autori del Festival di Venezia, dove è stato presentato in prima mondiale come evento speciale – arriva in sala con un lungo tour di proiezioni evento.

In particolare oggi alle 19 sarà proiettato in prima nazionale al cinema Galliera, proprio alla presenza del regista. Girato tra il cuore dell’Amazzonia e la frenetica City affaristica di Londra, il film racconta il sogno di una battaglia per salvaguardare il pianeta. A condurla è Christopher Clark (nella foto), un eco-guerriero, uno scozzese fuori dall’ordinario che nel cuore della foresta amazzonica ha creato il suo personalissimo ’Avamposto’ del progresso: un modello di società utopica basato sull’equilibrio perfetto tra natura e tecnologia, gestito e preservato dagli abitanti della foresta. Ma dopo 30 anni il governo si rifiuta ancora di creare una riserva e un nuovo grande incendio sta minacciando di distruggere l’Avamposto. Chris decide allora di giocare d’azzardo, opponendo alla spettacolare distruzione della foresta un evento altrettanto spettacolare: un concerto dei Pink Floyd dentro l’inferno verde, così da convincere il governo brasiliano a istituire una riserva. Insomma, un Fitzcarraldo del XXI secolo e un inno alla necessità di combattere. "Mentre il mondo brucia e noi assistiamo al cambiamento climatico come fosse la diretta streaming del grande spettacolo che è l’Apocalisse – spiega il regista – Chris si sente investito di una missione: salvare quel che resta dell’Amazzonia. Con ogni mezzo possibile".

b. c.