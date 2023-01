Lavanderia assaltata a colpi di badile

Gli agenti della Polizia sono intervenuti ieri notte, intorno all’1 e 30, per un tentativo di furto con spaccata in un esercizio commerciale in via delle Due Madonne. La volante è stata allertata da un militare di turno alla caserma Viali, sede del 121° Reggimento Contraerea ‘Ravenna’, che ha notato una persona che passeggiava con fare sospetto sull’altro lato della strada. L’uomo in questione è un ventiquattrenne di origini rumeno, già noto alle forze dell’ordine, che stava tentando di rubare all’interno di una lavanderia self service. All’arrivo degli agenti, il giovane ha cercato di nascondersi rannicchiandosi all’interno del negozio e, nel contempo, ha anche tentato di disfarsi del martello che aveva con sé per il colpo.Tentativi inutili in quanto è stato arrestato dagli agenti poco dopo.

L’idea, con ogni evidenza, era quella di scassinare la cassa cambia monete. Ma l’attrezzatura da scasso non era terminata: fuori dalla lavanderia è stato ritrovato un badile con il quale il malvivente ha tentato di introdursi nel negozio, sfondando la porta d’entrata e provocando svariati danni.

In seguito alla querela presentata dal proprietario dell’esercizio commerciale di via delle Due Madonne, il ventiquattrenne dovrà rispondere di tentato furto aggravato.