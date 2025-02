L’Avanguardia pura fa sold out

Dopo il successo della prima replica a gennaio, Camihawke e Guglielmo Scilla tornano sul palco del Teatro Europauditorium con ’Avanguardia pura’, in programma questa sera alle 21 per un nuovo sold out. Camilla Boniardi, in arte Camihawke, e Guglielmo Scilla, hanno già condiviso il palco nello spettacolo Il saggio di fine anno. Ma insieme, quest’anno, lanciano un nuovo progetto che li vede entrambi protagonisti per la prima volta. ’Avanguardia pura’ promette di essere uno spettacolo coinvolgente, capace di intrattenere e divertire con una comicità mai scontata.