Lavia: "Edipo, tragedia di un mondo distrutto"

Lavia, l’Edipo Re nella versione di Stravinskij è stata definita un’Opera oratorio. Come ha scelto di rendere la staticità dei personaggi voluta da compositore?

"Quando ci si accosta a un capolavoro senza tempo, come è l’Edipo Re, il pensiero del regista scavalca le interpretazioni successive e si nutre direttamente alla fonte. Ho guardato a Sofocle, al suo voler arrivare al cuore della tragedia, alla consapevolezza che la storia che raccontava avrebbe attraversato il tempo, interrogato per sempre le nostre coscienze, giocando con l’immortalità. La staticità, quindi, va esaltata, come se un corpo unico si affacciasse sul pubblico per turbarlo, solcando i secoli".

Come si è relazionato con il teatro che ospita il ‘suo’ Oedipus Rex?

"Sarò molto sincero, ma è difficile definire ‘teatro’ il luogo nel quale allestiremo l’opera. So che si tratta di una situazione di emergenza, ma siamo davvero di fronte a uno spazio che non dovrebbe essere usato per l’opera. Tutto congiura contro, a cominciare dall’acustica, ma adattarsi fa parte della vita e ho cercato di far entrare le incongruenze di questo ambiente come parti integranti della tragedia".

In omaggio a Sofocle, che la bellezza la coltivava...

"Sofocle era la rappresentazione stessa della bellezza, era ricco di fascino, ammirato e seducente, E forse la sua straordinaria capacità di scavare nel male, di renderlo così profondamente aderente all’esistenza è frutto proprio di un contrasto con la sua perfezione come essere umano".

Come ha ricostruito la tragedia?

"Ho giocato moltissimo con le luci, le ho fatte diventare elemento centrale della narrazione in dialogo costante con i musicisti dell’Orchestra e con i cantanti sul palco. Luci evocative, che riflettono stati d’animo, li sottolineano, ci accompagnano alla ricerca delle ragioni dell’orrore".

La sua è una ricostruzione filologica?

"È difficile sfuggire alle regole impietose dell’Edipo Re, sono scritte nel tempo, ma io ho voluto osare. Mi piace pensare che, pur nel rispetto assoluto di Sofocle, il mio ’Edipo Re’ rispecchierà l’attualità, adesso ancora più terribile della tragedia che rappresentiamo, con il disprezzo assoluto della vita umana al quale i potenti del mondo vogliono obbligarci. Ecco, penso che un riferimento a quello che avviene oggi nei campi di battaglia ci sarà sul palco di questo spazio che, chiedo scusa, ho difficoltà a chiamare teatro".

Lei si è già confrontato altre volte con Edipo Re, anche come attore.

"È forse il lavoro che più di tutti ha segnato la mia carriera, è la storia di un mondo distrutto, di una disillusione potente sulla razionalità dell’essere umano. È l’opera più importante dell’umanità, anche più di Amleto. Non riesco a resistere, ancora oggi, alla tentazione di confrontarmi con il genio di Sofocle".