"Lavino, no alla colata di cemento"

di Gabriele Mignardi

In strada il flashmob del comitato che si oppone alla colata di Lavino.

Oltre la soglia dell’oratorio dei Filippini il convegno sui danni indotti dal consumo di suolo e della dispersione abitativa.

Un confronto a distanza ravvicinata ma senza dialogo diretto ieri mattina in via Manzoni, a Bologna, che ha visto protagoniste le cinque associazioni che si oppongono al progetto di costruzione di un nuovo impermercato da 10mila metri quadrati oltre a 183 appartamenti con relative strade e parcheggi su un terreno agricolo a ridosso dell’abitato di Lavino di Mezzo, nel territorio di Anzola.

Nel convegno le voci di esperti di livello nazionale, tecnici e amministratori del territorio sulle conseguenze (negative) del consumo di suolo. In strada le voci, gli slogan, gli striscioni e i volantini di chi si oppone ad un’operazione urbanistica che comporta consumo di suolo vergine in questo lembo di terra tra la via Emilia, il ponte sul Lavino, e i confini comunali di Anzola, Zola e Bologna.

Un piano che ha avuto il via libera per due volte dalla maggioranza del consiglio comunale di Anzola ed anche una prima approvazione della Città metropolitana di Bologna (organizzatrice del convegno) che su questo contestato insediamento si appresta a convocare la conferenza dei servizi, a cui dovrebbe seguire, nell’iter amministrativo, un altro voto decisivo del consiglio comunale di Anzola.

Così, dopo la manifestazione con corteo da Lavino al municipio di Anzola ed una raccolta di firme che ha raggiunto quota 3mila, le cinque associazioni (Comitato Lavino di Mezzo No Ipermercato, Ambientiamoci, Malala, Legambiente e Wwf Bologna) hanno pacificamente manifestato il loro dissenso: "Questo progetto va rigettato e la discussione vera con i cittadini va fatta a partire dalle esigenze reali di questa frazione che conta oltre 2mila abitanti, e non dagli interessi immobiliari di un grande gruppo", hanno ribadito anche a fronte di una recente apertura al dialogo da parte del sindaco Veronesi, il quale però ha ribadito l’intenzione di portare a termine l’iter di approvazione. Presenti al flashmob la consigliera regionale del M5s Silvia Piccinini e il direttore di Confesercenti Bologna, Loreno Rossi, che ha portato in dote la firma contraria all’ipermercato di 80 negozi di Anzola: "Su 110 negozi presenti sul territorio almeno 80 hanno firmato la petizione-appello contro la costuzione di questo nuovo Iper".

"E’ dal 2018 che Confesercenti ha espresso la netta contrarietà alla realizzazione di questa struttura che mette a rischio la sopravvivenza di decine di negozi di prosismità, già provati dagli effetti della pandemia", ha ribadito il direttore di Confesercenti, Loreno Rossi.