"Lavorare ad agosto, una vera soddisfazione"

Sarà aperto anche il giorno di Ferragosto il ristorante Pagoda di via dell’Arcoveggio (il 14, lunedì, è giornata di riposo). Uno dei ristoranti cinesi più amati della città, si ripresenta con un’apertura per tutto agosto, dopo anni di chiusure per almeno due settimane. E la proprietaria Dis Huang, cui il padre ha passato il testimone (la famiglia gestisce il posto da 27 anni) è molto soddisfatta "perché ad agosto si lavora bene, anzi, meglio".

Da quanto tempo non tenevate aperto ad agosto?

"Da molto tempo, ma quest’anno le cose sono cambiate perché per il primo anno i miei figli fanno le vacanze indipendenti e quindi noi possiamo decidere di stare aperti e di andare via in settembre. Ad agosto si lavora bene".

Anche grazie al giardino.

"Quello è il punto forte, è vero. In questo periodo lavoriamo più di sera, comunque, perché le aziende nostre clienti adesso sono chiuse, ma arriva anche tanta gente nuova, soprattutto bolognesi, i turisti non è che si vedano, ma del resto uno non viene a Bologna per mangiare cinese e poi in Bolognina si fermano fino a Stefino oppure vanno da Brisa".

Perché lavora meglio in queste settimane piuttosto che in altri momenti?

"In inverno ad esempio c’è più gente, ma si lavora concentrati nel weekend, venerdì e sabato, durante l’estate invece la gente arriva durante tutta la settimana. Venire qui è un po’ come fare una gita fuori porta per assaggiare soprattutto gli shao mai e i ravioli di carne, piatti gettonatissimi".