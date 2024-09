Lavoratori clandestini e in nero. Denunciato un imprenditore

Aveva ‘assunto’ in nero due giovani albanesi irregolari. E probabilmente, se la sorte non ci avesse messo lo zampino, la situazione sarebbe rimasta nell’ombra, in quel mare magnum di lavoro sommerso che mette a rischio vite ed economia nazionale. E di fatti, hanno rischiato di farsi molto male i due operai, di 21 e 27 anni, che lo scorso 2 agosto sono stati soccorsi dai carabinieri dopo che il furgone, su cui viaggiavano, si è ribaltato. L’incidente era avvenuto in via dei Mulini a Loiano e i militari della stazione di Monghidoro erano intervenuti per aiutare i due lavoratori, usciti per fortuna illesi dopo lo schianto. Stando a quanto poi emerso, il furgone era impegnato nella consegna di mobilio, per conto di una ditta di trasporti. Da ulteriori accertamenti, i carabinieri hanno scoperto che i due operai non avevano il permesso di soggiorno e che l’attività lavorativa che stavano svolgendo non rispettava la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (immigrati clandestini e lavoratori in nero). Sono quindi partite le indagini per risalire al titolare della ditta di trasporto che li aveva ‘assunti: l’imprenditore, un quarantacinquenne, è stato individuato e denunciato ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.