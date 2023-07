Lavoratori di Hera scrivono ai Sindaci, "Coinvolgimento e condivisione!"

I lavoratori del cantiere Hera della sede di Rioveggio, sostenuti dalle rappresentanze sindacali, hanno preso carta e penna per scrivere una lettera agli undici sindaci dei Comuni che compongono l’Unione dei Comuni Bolognesi per chiarire la loro posizioni e per chiedere a loro un contributo affinché la multiutility riveda la sua posizione e non chiuda questo presidio nel comune di Monzuno.

"Nel 2018 abbiamo sottoscritto un documento con le istituzioni dei territori serviti dalla ex Cosea – si legge nel comunicato - in cui si condivideva l’impegno al mantenimento delle sedi territoriali che avrebbe garantito ed incentivato l’occupazione sul territorio, documento divenuto parte integrante del bando di gara poi vinta da Hera. Adesso siamo a fare presente e a manifestare il nostro profondo dissenso e sconcerto in ragione del silenzio assordante, che sino ad oggi abbiamo registrato da parte delle Istituzioni".

Essendo una lettera inviata ai sindaci la società in questione ha ritenuto di non controbattere, avendo tra l’altro già esposto la sua posizione in risposta ad un precedente comunicato dai contenuti simili.

Hera chiude il cantiere per motivi ambientali e logistici che si riflettono in un miglior servizio per gli utenti nella raccolta e smaltimento dei rifiuti. Ragioni che non convincono i lavoratori e i sindacati.

"In virtù dell’impegno allora sottoscritto – si conclude la missiva - pretendere un confronto e una condivisione nelle scelte della multiutility per intravedere e proporre alternative finalizzate allo sviluppo e agli investimenti sul territorio, dovrebbe essere scontato. E’ mai stato aperto un tavolo di discussione in merito? Crediamo sia doveroso, visto che nessuno ci ha coinvolto, che ciò ci venga reso noto, perché il confronto, il coinvolgimento e la condivisione sono ciò che contraddistingue la Politica, evitando che si acuisca il distacco con i cittadini lavoratori".