"Lavoratori Flexilog da salvaguardare"

"Come Città metropolitana monitoriamo questa situazione in sinergia con la Prefettura, per arrivare a una soluzione concreta e positiva per i lavoratori e le lavoratrici". Lo afferma il capo di gabinetto del sindaco metropolitano Lepore e delegato al Lavoro, Stefano Mazzetti, intervenendo sul licenziamento dei facchini Flexilog legato alla chiusura del magazzino Conad di Anzola. Un gruppo di lavoratori, insieme al Si Cobas, ha protestato nel palazzo della Città metropolitana e Mazzetti, in una nota, fa il punto sulla vicenda: "Abbiamo incontrato una rappresentanza di lavoratori con i loro rappresentanti dei Si Cobas. Durante l’incontro hanno descritto una situazione molto preoccupante, a seguito della chiusura a breve del magazzino da parte di Conad, loro committente. Circa 60 lavoratori rischiano il posto". Palazzo Malvezzi chiede "che sia convocato il Tavolo della Prefettura" e auspica un impegno da parte dell’azienda e del suo committente perché trovino una soluzione che preveda la salvaguardia dell’occupazione".