Lavoratori in agitazione

Continua lo stato di agitazione per i lavoratori dell’Arena del Sole, ma niente sciopero per ora. Oggi è previsto un tavolo tra i vertici della Fondazione Ert e i lavoratori del teatro: l’obiettivo, come riportato da Slc-Cgil, resta "l’internalizzazione del personale", esternalizzato ormai dal 2014, quando il teatro è passato dalla gestione di Nuova Scena Soc Coop a Ert. Da ieri, intanto, sulle vetrine in via Indipendenza sono apparsi cartelloni che confermano il tumulto interno ai lavoratori. Si attendono dunque sviluppi dal confronto che si aprirà questa mattina.

Francesco Moroni