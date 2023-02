Lavoratori in nero in negozi e bar Titolari nei guai, raffica di multe

Maxi blitz a Bologna e in provincia dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro. Sono state controllate attività di ristorazione ed esercizi commerciali di Baricella, Medicina e Molinella. In particolare, presso un’attività di ristorazione, gestita da stranieri nel territorio di Baricella, è stato accertato l’impiego di una lavoratrice con età inferiore ai 18 anni (in possesso comunque di età idonea all’impiego e all’assunzione) ’in nero’, cioè senza contratto, priva di preventiva idoneità medica e priva della preventiva formazioneinformazione, così come previsto dalle disposizioni in materia di salute e sicurezza a tutela dei lavoratori. Il titolare è stato pertanto denunciato.

Mentre, nel corso di ulteriore ispezione eseguita presso un‘attività di rivendita di ortofrutta a Molinella, gestita sempre da imprenditori di origine straniera, un altro lavoratore, di nazionalità pachistana, è stato trovato adibito al lavoro ’in nero’ poiché senza alcun contratto di assunzione. Per entrambi i titolari delle aziende è stato adottato il provvedimento di sospensione immediata dell’attività imprenditoriale, essendo stata appurata la presenza di lavoratori irregolari privi di contratto di assunzione.

Ulteriori violazioni in merito al mancato rispetto della normativa in materia di lavoro sono state riscontrate presso un bar-ristorante situato nei pressi del centro di Medicina, dove i carabinieri hanno notato che l’installazione dell’impianto di videosorveglianza era in violazione delle legge, poiché, anche in questo caso, è stata accertata la mancanza di autorizzazione da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Bologna. Sono state, dunque, elevate sanzioni per un totale di oltre 20mila euro.

Sono state, poi, controllate cinque attività commerciali nel centro di Bologna, fra cui tre negozi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, gestiti da imprenditori di nazionalità straniera. In un’attività commerciale è stata riscontrata la presenza di lavoratori stranieri ’in nero’ e in un caso, inoltre, non era stato redatto il documento di valutazione dei rischi.

Presso altre due attività di ristorazione è stata accertata la presenza e l’impiego di lavoratori stranieri irregolari, poiché privi di permesso di soggiorno. Per queste violazioni sono stati adottati provvedimenti di sospensione delle attività imprenditoriali ed in aggiunta, per i titolari delle aziende ove è stata accertata la presenza di lavoratori extra Unione europea privi di permesso di soggiorno, è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria per violazioni della normativa in materia di immigrazione e impiego irregolare di cittadini extra Ue. Sono state fatte sanzioni complessivamente per oltre 40mila euro.