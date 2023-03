Lavoratori per il tornio anche senza esperienza

Cercasi addettie al tornio a Medicina. Le persone individuate si occuperanno infatti dell’utilizzo del tornio a controllo numerico, di trapani, di seghe automatiche, di frese manuali e di strumentazioni di misura. Non è richiesta esperienza pregressa nella mansione, ma è richiesto il possesso della patente B e l’essere automuniti per poter raggiungere la sede aziendale non servita da mezzi pubblici. È richiesto inoltre il possesso del diploma di licenza media. Si offre un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di sei mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Ccnl applicato: Artigianato. Livello di inquadramento 5°. Data presunta di inizio del rapporto di lavoro: aprile 2023. Orario di lavoro full time dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì. Giorni di riposo: sabato e domenica.