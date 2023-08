"Lavori a Granarolo: sei tigli da abbattere, senso unico alternato"

Lavori in vista a Granarolo domani e dopodomani. L’amministrazione comunale fa sapere che, durante le attività di monitoraggio del verde pubblico, sei tigli sulla via San Donato hanno mostrato gradi di danneggiamento tali da renderli pericolosi per l’incolumità pubblica. Sono state quindi eseguite analisi approfondite ed è stata valutata l’opportunità di un’azione preventiva per l’abbattimento dei 6 alberi, che saranno rimpiazzati con altri esemplari. I lavori saranno svolti nelle giornate di mercoledì 23 e giovedì 24 agosto.

In queste giornate la circolazione dei veicoli sarà a senso unico alternato nei tratti del capoluogo compresi tra l’incrocio tra San Donato e via Roma sino alla sede dei Carabinieri e tra San Donato e via Rizzoli.