Lavori agli impianti, per 7 ore niente luce

E-distribuzione segnala che venerdì, dalle 9 alle 16, verrà interrotta l’energia elettrica in alcune vie di Argelato, per lavori. L’interruzione coinvolgerà le vie Macero dal civico 7/a al 9, 17, 36, 44 e Gozzadina dal civico 3 al 5. L’interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione. Durante i lavori l’erogazione elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto si invitano gli utenti a non commettere imprudenze e comunque a non utilizzare gli ascensori.