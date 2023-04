Lavori al parco sportivo Sarti Intervento da 900mila euro

Sono iniziati i lavori di riqualificazione del parco sportivo Armando Sarti in via Caduti di via Fani. L’intervento, dal costo di 900mila euro, prevede la realizzazione di un nuovo skate park e un campo da basket all’aperto, che si aggiungerà a quello già presente. Si procederà poi al rifacimento completo del campo da beach volley e si coglierà l’occasione per arricchire il parco con un’area giochi attrezzata per bambini e con un anfiteatro per spettacoli e appuntamenti musicali ospitati dal vicino centro musicale Melò. Il tutto sarà accompagnato da una pavimentazione adeguata, da una nuova illuminazione a led e da nuova vegetazione con l’intento di proseguire nella messa a punto di più misure possibili di contenimento del riscaldamento climatico. Gli interventi sono finanziati in parte dal bando pubblico ‘Sport e periferie 2020’ del dipartimento per lo Sport della presidenza del consiglio dei ministri, per 700mila euro: a cui si aggiungeranno fondi comunali per un importo di 200mila euro.

"Siamo orgogliosi – spiega il sindaco Marco Martelli – di vedere la nascita del nuovo, importante intervento strutturale che mette a frutto l’intenso lavoro fatto dagli uffici comunali, per i quali spendo sempre parole di riconoscenza. Questa amministrazione ha inteso, e intende continuare, ad investire sullo sport e sull’attività outdoor e sulla riqualificazione del proprio territorio. Teniamo infatti sempre ben presente le necessità dei bambini, dei ragazzi. Necessità -continua - che devono restare il nostro principale e più prezioso obiettivo delle nostre politiche amministrative".

Si prevede che i lavori dureranno circa sei mesi e questo primo intervento fa parte di un progetto più ampio di riqualificazione dell’intera area sportiva. Il Comune di Crevalcore in tal senso parteciperà ad ulteriori bandi per riuscire a completare l’ambizioso progetto che darà un volto nuovo al centro sportivo. L’obiettivo futuro, tra l’altro, è rifare la pista di atletica, il campo sintetico di calcio dell’antistadio e di realizzare altre strutture. In Emilia Romagna solo 6 progetti, compreso quello di Crevalcore, sono stati finanziati su oltre 1000 progetti presentati. E solo il 20% delle risorse nazionali sono state destinate al centronord del Paese.

p. l. t.