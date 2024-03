Lavori al sottopasso ferroviario. Modifiche alla viabilità per un mese

Al via un intervento di manutenzione del sottopassaggio ferroviario di via Sasso. Nel manufatto verranno rimosse le lastre in cemento rovinate lungo il bordo destro e sostituite con lastre in griglie di metallo fissate sui muretti di sostegno sottostanti. Per permettere l’esecuzione dei lavori, che andranno avanti per circa un mese, sono state entrate in vigore modifiche alla viabilità, nel tratto compreso tra circonvallazione Italia e via Spianate. In particolare, durante l’intervento, in diverse giornate, è prevista la chiusura al traffico dalle 8,30 alle 18, con divieto di accesso per tutti i veicoli e per i pedoni provenienti da circonvallazione Italia. Poi vige il divieto di sorpasso e il limite di velocità è stato ridotto a 20 chilometri orari. Sempre in tema di lavori pubblici riguardanti la viabilità e la sicurezza dei pedoni, il Comune ha riqualificato i marciapiedi in via Marzabotto. Via che è stata anche completamente riasfaltata. E ancora, in precedenza, la parte terminale di viale Pupini, in corrispondenza dell’intersezione con circonvallazione Vittorio Veneto, è stata interessata da lavori di riqualificazione. Nell’ambito di questi interventi è stato chiuso l’ingresso carrabile dalla circonvallazione con prolungamento dell’aiuola esistente ed è stata rimossa parte della pavimentazione in asfalto, ricavando un percorso ciclopedonale dedicato, che collega il percorso presente lungo i viali di circonvallazione e viale Pupini. L’intervento è stato attuato nell’ambito delle azioni promosse dal gruppo per la sperimentazione delle zone scolastiche. Lo scopo è quello di migliorare, sotto il profilo della sicurezza, il percorsi casa-scuola a favore di pedoni e ciclisti.

p. l. t.