Lavori alla caserma dei pompieri: "Tornerà operativa e in sicurezza"

Lavori in corso per il distaccamento dei pompieri. Sono iniziati in questi giorni, nella caserma dei vigili del fuoco di Budrio, in via Martiri Antifascisti, alcuni fondamentali lavori di miglioramento della struttura. Gli interventi prevedono la ripresa dell’umidità (formatasi anche a seguito dell’ultima alluvione) al piano terra, con l’intonacatura e la tinteggiatura dei muri. Come sottolinea, poi, l’amministrazione comunale, a seguito di una serie di sopralluoghi del primo cittadino Debora Badiali (nella foto), "è inoltre prevista la sistemazione del coperto relativamente a infiltrazioni, causate da anni di mancata manutenzione, e si interverrà anche sull’impianto termico più in generale. Al termine dei lavori la caserma tornerà operativa e in sicurezza, proprio per l’importanza che la caserma ricopre per il nostro territorio".