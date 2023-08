Lavori alla rete Enel Alcune vie senza luce

Lavori alla rete elettrica a Pieve di Cento. Il Comune comunica infatti che mercoledì prossimo E-Distribuzione, dalle 9 alle 14, interromperà l’erogazione dell’energia elettrica in alcune vie del paese per svolgere in sicurezza lavori sulla rete elettrica. Le vie interessate sono Galuppi, Melloni, Marconi, Campanini, Gessi Ramparo, Dossi, vicolo del Cane e piazza Costa. I lavori riguarderanno solo una parte dei numeri civici. E l’elenco dei numeri civici nei quali mancherà la corrente elettrica si trova sul sito web del Comune. Durante l’intervento l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto Enel invita i cittadini interessati dall’intervento dei tecnici a non commettere imprudenze e comunque di non utilizzare gli ascensori. Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio si può consultare anche il sito E-Distribuzione.it.