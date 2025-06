Lavori alla rete idrica, niente acqua per oltre 6 ore

La rete idrica di Granarolo diventa ancora più efficiente: oggi lavori di manutenzione.

Come specificato da Hera: "Per migliorare le prestazioni di una delle principali condotte del territorio comunale sarà necessario interrompere la fornitura idrica dalle 8.30 alle 15 nel centro di Granarolo e nella frazione di Quarto Inferiore e Viadagola. L’intervento migliorerà le prestazioni e garantirà con maggiore efficacia la continuità del servizio. L’invito ai cittadini è di rifornirsi di acqua per le necessità primarie. Al ripristino del servizio, l’acqua potrà presentare una colorazione rossastra che non ne pregiudica la potabilità e che non è dannosa per la salute. Per informazioni è sempre a disposizione 24 ore su 24 il numero di Pronto Intervento Hera per le reti idriche 800.713.900 a cui i cittadini possono segnalare guasti e rotture".

A rendere necessaria questa interruzione, stando a quanto si apprende, i lavori di Hera che verranno fatti sulla rete, che fornisce anche Quarto, che parte da Bologna, all’altezza della rotonda del centro commerciale Meraville.

Come sottolineato anche dal Comune in un avviso sul sito ufficiale: "L’intervento riguarda una delle principali condotte del territorio e ha l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’affidabilità della rete idrica comunale, garantendo una maggiore continuità del servizio nel lungo periodo. Si invitano i cittadini a provvedere con anticipo a eventuali scorte d’acqua per le necessità primarie durante la fascia oraria indicata. Verrà organizzata la distribuzione di sacchetti di acqua potabile nei luoghi più sensibili del territorio".

z. p.