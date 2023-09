Lavori alla Stogit: "Nessun allarme"

Lavori in vista, nei prossimi giorni, allo stabilimento Stogit di Minerbio. A darne comunicazione alla cittadinanza è la stessa amministrazione comunale che dichiara e scrive sul sito ufficiale: "Nel periodo compreso tra il 20 ed il 29 settembre, presso il pozzo Stogit denominato Minerbio 57, ubicato in prossimità di via Palio (Cluster B), nell’ambito dell’attività di workover, potranno svolgersi operazioni tali da comportare l’accensione di una fiaccola per la combustione controllata di gas metano proveniente dal pozzo. Tale attività viene svolta dai tecnici Stogit in totale sicurezza nell’arco delle 24 ore e non si ravvisa quindi alcuna situazione di emergenza".