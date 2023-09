Lavori alle cascate del Dardagna. Sentiero chiuso

Stop alle escursioni alle cascate del Dardagna per un mese circa. Il sentiero 333 alle pendici del Corno alle Scale, in corrispondenza dei celebri salti d’acqua, è infatti chiuso da ieri per permettere il rifacimento dei gradini che permettono di spostarsi con relativa facilità tra una cascata e l’altra, in un tratto altrimenti molto impervio. Il provvedimento è stato disposto dall’Ente parchi Emilia Orientale, che indica in un massimo di 30 giorni consecutivi il termine necessario per completare l’intervento in uno degli ambienti più frequentati dell’Appennino.