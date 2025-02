Lavori all’ex caserma, viabilità rivoluzionata

Al via a San Giovanni in Persiceto il cantiere nell’ex caserma dei carabinieri a Porta Garibaldi dove nasceranno un centro per l’impiego e uno spazio per gli adolescenti. L’edificio si trova all’intersezione tra via Cento e circonvallazione Dante e fino al prossimo maggio sono previste alcune modifiche alla viabilità per tutelare la sicurezza al transito nei pressi dell’edificio, in particolare quella di pedoni e ciclisti. In particolare è stata istituita la chiusura del passaggio pedonale (porticato dell’ex caserma) che collega circonvallazione Dante e via Cento, la riduzione del limite di velocità a 20 chilometri orari in corrispondenza dell’intersezione, il divieto di transito a pedoni e a biciclette sulla pista ciclopedonale di via Cento, adiacente all’edificio. Il percorso alternativo per i pedoni e per i ciclisti che circolano su via Cento con direzione centro storico prevede l’obbligo di svolta a sinistra nell’interno di via Cento che conduce a circonvallazione Dante (lato fabbricato Ausl).

L’intervento di ristrutturazione rientra nel progetto promosso dalla Regione nell’ambito del bando di rigenerazione urbana 2021. Il Comune di Persiceto ha ottenuto un finanziamento di 700mila euro, a fronte del costo complessivo di realizzazione dell’opera pari a 2,5 milioni di euro.

L’intervento si pone tre principali obiettivi: il recupero, il restauro conservativo e il miglioramento sismico dell’edificio storico, la realizzazione di uno spazio adolescenti attualmente assente nel territorio comunale e la ricollocazione del centro per l’impiego attualmente esistente in via Modena, al fine di ampliare gli spazi e mantenere la presenza del servizio a livello territoriale. Per la realizzazione di quest’ultimo intervento contribuisce, inoltre, con la quota di 500mila euro l’Agenzia regionale per il lavoro.

"Per quanto riguarda lo spazio adolescenti – dice il sindaco Lorenzo Pellegatti – l’obiettivo è quello di creare uno spazio di incontro e confronto. Il centro diventerà anche punto di convergenza della rete territoriale dei servizi di prevenzione e contrasto del disagio. Ospiterà i servizi già esistenti destinati all’adolescenza così come altri da attivare a sostegno dei più giovani. A tal proposito penso ad esempio ad attività laboratoriali, artistiche e di gioco, a servizi di ascolto e sostegno psicologico, a servizi educativi e di supporto nel contrasto della dispersione scolastica".

Pier Luigi Trombetta