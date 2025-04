Lavori all’ex Staveco: "Siamo molto preoccupati. Ora è dura parcheggiare"

"Non si riesce a parcheggiare. Speriamo che il cantiere duri poco, è un punto troppo importante per la città". Dalla giornata di ieri il parcheggio nell’ex Staveco è chiuso per lavori di ampliamento. L’intervento di rinnovamento totale del prezioso punto sosta di viale Panzacchi sarà completato entro l’estate e i posti auto passeranno da 180 a 305. Tuttavia questo non è abbastanza per soddisfare coloro che hanno la necessità di sostare in quell’area per raggiungere la zona del Tribunale o, in generale, la zona sud del centro storico: "Siamo costretti a trovare alternative, però facciamo fatica a trovarle", dicono alcuni. Inoltre, "oggi riaprono le scuole (dopo Pasqua, ndr) e con la chiusura di quel luogo sarà ancora più difficile trovare un posto auto", racconta Stefania Orsi. Soprattutto "è una tragedia per chi lavora o vive nei pressi del parcheggio. Mi auguro che l’ampliamento dei posti migliori la situazione", continua Orsi. A livello di costi, la ristrutturazione nell’ex Staveco è un intervento da 2,8 milioni di euro e punta quasi a raddoppiare i parcheggi disponibili. Così, dopo alcuni lavori parziali, è iniziata ieri la fase della chiusura completa della struttura.

"I posti saranno quasi il doppio, però ci vorrà tempo e sono lavori impattanti. Intanto siamo senza parcheggi", afferma Davide Guidi. Quest’ultimo lancia l’allarme e propone una soluzione, almeno durante il periodo dei lavori: "Oltre a una maggiore elasticità, per potenziare la disponibilità di parcheggio si potrebbero introdurre le soste limitate mediante disco orario – commenta Davide Guidi –. Dare la possibilità di parcheggiare per un massimo di 30 minuti o un’ora può essere utile al cittadino che arriva in centro per svolgere una veloce commissione". Secondo Giancarlo Sartori, invece, "bisogna trovare anche altri metodi per aumentare la possibilità di parcheggiare in centro. La sosta limitata in alcuni parcheggi può essere una soluzione, ma va rispettata e controllata. Molti potrebbero non usare il disco orario e sostare per diverse ore della giornata". Un altro modo per favorire il ricambio dei veicoli e garantire la disponibilità dei parcheggi è la ‘rapida rotazione’. Ci sono però delle differenze nel meccanismo di controllo: il disco orario permette di indicare l’ora di arrivo e la sosta è limitata nel tempo, mentre la rapida rotazione (attraverso un parchimetro) prevede un sistema di pagamento che permette di sostare solo per un periodo specifico. Tuttavia "io pago l’abbonamento semestrale e comunque non trovo nessun parcheggio. Non ci sono alternative, in particolare per coloro che lavorano in centro", sostiene Monia Cherubini. Più duro è il commento di Roberto Gatti: "Il problema della disponibilità cittadina di parcheggi sembra non essere un tema prioritario per l’amministrazione. Le aree sosta sono poche e ora hanno chiuso per lavori anche l’ex Staveco, senza dare una serie di valide alternative", dichiara. E aggiunge una proposta: "In Riviera, nonostante sia un contesto diverso, hanno tanti piccoli parcheggi, alcuni dei quali anche a disposizione delle attività".

È "senz’altro" una condizione "complessa" anche per Salvatore Licastro: "Coi lavori allo Staveco la situazione non può che peggiorare. Bisognerebbe trovare nuove soluzioni oppure essere più tolleranti, altrimenti sembra un pretesto per guadagnare sulle rimozioni o sulle multe". Anche per Maria Grigliè "non si riusciva a trovare parcheggio con l’ex Staveco aperto, figuriamoci ora che sarà chiuso per lavori", afferma. Molti "sostavano in quel punto per raggiungere a piedi il vicino centro storico. Adesso, invece, tanti rinunceranno a venire".