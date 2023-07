Lavori allo stadio Negrini "Sarà più bello di prima"

Nello stadio Negrini di Castenaso presto al via i lavori di ripristino dopo l’alluvione. Entro fine luglio inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria. L’intervento, dal valore di quasi 300mila euro, sarà sostenuto dall’Amministrazione comunale che ha già stanziato i fondi a bilancio, insieme alla società Castenaso Calcio. Lo stadio è sede di un Centro Federale Territoriale FIGC, il primo in regione scelto dalla Federazione nel 2017. Sul campo, normalmente, gravitano oltre 350 giovani atleti di Castenaso e paesi limitrofi, che qui torneranno a svolgere attività sportiva dai primi giorni di ottobre, tenendo conto dei circa 60 giorni necessari per il ripristino.

"Il confronto con Regione e Città Metropolitana in questi due mesi non si è mai interrotto e la collaborazione proseguirà, i Comuni da soli non possono farcela — dichiara il sindaco Gubellini — ma riteniamo che la priorità sia far tornare presto in campo bambini e ragazzi che qui praticano un’attività fondamentale per la loro crescita. Il Comune è stato fin dal primo giorno al fianco di cittadini e imprese colpite dal maltempo e con lo stesso spirito ha scelto di agire subito per riconsegnare questo spazio alla comunità: il Negrini tornerà più bello di prima".

L’assessore Prata: "Stiamo lavorando insieme al Castenaso Calcio per garantire l’inizio delle attività da fine agosto in altri campi del Comune o in territori limitrofi". Dello stesso avviso il presidente Mazzoni, secondo il quale "la nostra attività non può e non deve fermarsi, e siamo in contatto con tutti i nostri tesserati per dare risposte adeguate e celeri. Abbiamo investito in questa società e in questo territorio, per questo riteniamo di dover fare la nostra parte anche questa volta".

Zoe Pederzini