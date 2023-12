Lavori allo svincolo di Funo

Anas, nell’ambito del piano di riqualificazione della "Trasversale di Pianura" ha programmato una nuova fase degli interventi di risanamento profondo della pavimentazione degli svincoli. Da domani a giovedì gli interventi interesseranno lo svincolo di Funo di Argelato. Le chiusure saranno attuate, in maniera alternata, le rampe di ingresso e di uscita per chi viaggia in direzione San Giovanni in Persiceto e la rampa di uscita per chi viaggia in direzione Persiceto. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria. I percorsi alternativi sono: da San Giorgio di Piano percorrere la sp42 Centese, proseguire su via della Costituzione, poi via Canaletta e successivamente su via Sant’Antonio fino all’intersezione con la ss253 bis; da Castel Maggiore percorrere via Nuova e successivamente via Funo fino a intersecare la ss253 bis.