Lavori all’ufficio postale di Funo. Sportello chiuso per due mesi

Poste Italiane ha chiuso temporaneamente l’ufficio di Funo. Lo segnala il Comune di Argelato che ha ricevuto un’apposita comunicazione. L’ufficio postale di Funo, a causa dell’avvio dei lavori di ristrutturazione per la realizzazione del progetto "Polis-Casa dei servizi di cittadinanza digitale" resterà infatti chiuso fino al 4 gennaio prossimo.

"Durante il periodo di chiusura – spiegano dalle Poste – la clientela potrà rivolgersi agli altri uffici postali vicini (Funo Centergross, Castel Maggiore, San Giorgio di Piano); mentre in particolare la clientela che dovrà ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità dovrà rivolgersi allo sportello di Argelato capoluogo. Sportello aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,45 e sabato dalle 8,20 alle 12,45".