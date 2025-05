Lavori conclusi sulla ferrovia. Porretta-Pistoia

Conclusi i lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Pistoia – Porretta Terme, realizzati da Rete Ferroviaria Italiana. Lunedì 19 maggio riprende quindi la normale circolazione ferroviaria tra le due località. La circolazione era stata sospesa il 27 febbraio tra le stazioni di Piteccio e Valdibrana, a causa di un movimento franoso che aveva interessato per oltre 60 metri, il terreno su cui poggiano i binari.

Durante le attività di cantiere, spiega una nota di Rfi, sono stati realizzati interventi per la messa in sicurezza del versante in frana. Il valore complessivo dell’intervento è di circa 4,5 milioni di euro ed ha visto coinvolti 8 imprese fra appaltatori e subappaltatori. È prevista invece per oggi la conclusione degli interventi di manutenzione sulla linea Direttissima, che comporta la cancellazione di alcuni treni fra Pianoro e San Benedetto, sostituiti da un servizio di bus.