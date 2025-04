Lavori dopo le alluvioni: "Gestione unica, siamo quasi pronti"

L’obiettivo è chiaro. Cioè "ottenere una gestione unica per tutti gli interventi alluvionali occorsi nel 2023 e nel 2024 – entra nel dettaglio il vicecommissario Gianluca Loffredo - perché sarebbe poco ragionevole e anche discriminatorio trattare in modo differente, e con strumenti normativi diversi, dei territori che sono parzialmente sovrapposti. Questo è uno degli elementi che ha indotto non solo le varie articolazioni centrali, ma anche quelle locali e la Regione stessa a imprimere un’accelerazione in tal senso". Dall’altra parte, però, i riflettori continuano a rimanere ben puntati sulle tempistiche. "Ci stiamo lavorando da quando il commissario Curcio è stato nominato – assicura Loffredo - e come struttura commissariale le interlocuzioni sono iniziate sin da subito, non solo con i livelli locali e la Regione, ma anche con i livelli centrali. Il testo è in una fase avanzata di elaborazione e confronto: mi auguro che nel corso di qualche settimana possa vedere la luce". Loffredo ha poi soffermato l’attenzione sul tema delle delocalizzazioni, "in questo momento previste per gli edifici danneggiati, ma è comunque verosimile – sottolinea - che bisognerà estendere e rendere più elastica questa visione, perché ci sono molti edifici e infrastrutture che, seppur non danneggiate direttamente dall’evento, sono nell’ambito di influenza di un fenomeno franoso o all’interno di un’area che è stata allagata in più di un’occasione. Occorrerà quindi concentrare l’attenzione anche su questo aspetto, che rappresenta un punto estremamente delicato". Presente all’incontro organizzato a Bologna dal Saie anche Manuela Rontini, sottosegretaria alla presidenza della Regione con delega alla protezione civile: "Il contrasto al dissesto idrogeologico è uno dei temi prioritari per questa legislatura. A inizio mandato – ricorda – abbiamo fatto la scelta di raddoppiare le risorse sulla manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d’acqua. Bisogna fare squadra e accelerare sulla messa in sicurezza del territorio". "In queste settimane il rapporto col governo, la struttura commissariale e gli enti locali è proficuo – aggiunge – e la collaborazione, al netto delle diversità e dei colori politici, speriamo possa portare a quella modifica del decreto legge 61 che attendiamo per poter dare una risposta a tutti cittadini e a quei territori colpiti non solo nel 2023 ma anche nel 2024". L’incontro di ieri, infine, è stata l’occasione per fare il punto sul territorio e le strategie per ridurre le vulnerabilità e migliorare la gestione delle emergenze, tra dati e riflessioni: le frane in Italia fino al 2023, è stato evidenziato, sono state 620mila di cui 80mila solo nella nostra regione, pari al 13% del totale.