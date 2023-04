Lavori e asfaltature per migliorare la viabilità a Sasso e nelle frazioni

Iniziano oggi, nel centro di Sasso Marconi, i lavori per la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato sulla via Porrettana, in corrispondenza dell’ingresso del parco della scuola elementare Villa Marini. Opera programmata dal Comune che rientra nel piano di interventi di messa in sicurezza della viabilità locale. Dopo questo primo cantiere, che durerà pochi giorni, prenderanno il via altri lavori che si protrarranno fino a metà giugno, interessando tratti di strade comunali per oltre tre chilometri. Appalti per un valore complessivo di 450mila euro finanziati con i fondi del Pnrr. Nei diversi tratti interessati si provvederà al rifacimento della pavimentazione stradale e della segnaletica orizzontale. "Si tratta di lavori di riqualificazione e asfaltatura programmati da tempo e che ora prendono il via secondo un programma dettagliato che verrà comunicato durante il suo svolgimento. Un’operazione di rilievo per tutto il territorio che rientra in un piano di interventi per migliorare la rete viaria cittadina", si legge nel comunicato.