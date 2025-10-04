Lavori finiti al Canale della Botte. Bassa più protetta dalle alluvioni

Lavori finiti, da parte della Bonifica Renana, nella Bassa molinellese al Canale della Botte. Tra Molinella e Argenta, il canale della Botte costeggia un importante invaso di laminazione: la cassa Cornacchia, ampia 58 ettari e con una capacità di accumulo pari 1.740.000 metri cubi d’acqua. Questo invaso consortile serve a raccogliere le acque in eccesso che confluiscono nel canale della Botte, durante le fasi alluvionali. La Cornacchia è una delle casse di espansione della Bonifica Renana definite "di sistema", la cui funzione risulta indispensabile alla regolazione delle acque in transito nei duemila chilometri di canali artificiali del reticolo consortile, in cui rientra anche la Botte, in cui convergono le acque delle terre alte di pianura tra Reno e Idice. Come spiega Ilihc Ghinello, direttore tecnico di Bonifica: "È stato necessario ripristinare l’intero sistema di cassa Cornacchia, comprese le opere di regolazione e le canalizzazioni interne, dai danneggiamenti subiti durante le piene del maggio 2023. L’importo investito ammonta a due milioni e mezzo".

Giulia Bernagozzi, coordinatrice per la Renana del progetto, specifica che "per i 3,4 chilometri della Botte confinanti con la cassa, tra il ponte Morgone e il ponte Zanolini, il canale è stato dragato e risezionato completamente. Con i materiali degli interrimenti, nella stessa tratta, è stata creata una ‘sottobanca’ arginale a consolidamento della sponda sinistra del canale. Queste attività, realizzate in economia diretta dalla Renana, sono propedeutiche al ripristino complessivo delle strutture della cassa, attualmente in corso". "Si tratta di una delle opere finanziate dal Commissario Straordinario per la ricostruzione post alluvione – conclude Valentina Borghi, presidente del Consorzio – e corrisponde al 61° intervento della Bonifica dal giugno 2023 ad oggi, su un totale di 115 opere programmate per la completa rigenerazione idraulica della rete di bonifica. I restanti 54 interventi sono in fase attuativa. In totale, sono oltre 167 i milioni di euro impiegati dal Consorzio nel potenziamento della sicurezza idraulica e della disponibilità idrica della pianura tra Samoggia e Sillaro".

z. p.