Lavori finiti alle Mameli . Studenti tornano in classe

L’inizio del nuovo anno scolastico non ferma i lavori di riqualificazione della scuola media Mameli di San Giovanni in Persiceto. Ieri, infatti, primo giorno di scuola, gli studenti sono andati regolarmente a scuola, nonostante sia in atto un cantiere. Durante l’estate la scuola Mameli è stata oggetto di lavori di adeguamento sismico nell’ambito di un progetto Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) finanziato dall’Unione europea. Finiti i lavori negli spazi interni, ora il cantiere proseguirà negli spazi esterni, consentendo così il regolare inizio dell’attività scolastica che ha ripreso appunto ieri. "Durante il periodo estivo – spiega l’assessore comunale alla Scuola Maura Pagnoni - è stata data priorità alle lavorazioni nei locali interni, mentre durante l’autunno il cantiere proseguirà all’esterno, dove le aree interessate verranno delimitate, consentendo così il normale svolgimento della attività didattica. La fine dei lavori è prevista entro novembre di quest’anno". L’intervento alle scuole Mameli, che è frequentata, tra studenti docenti e personale scolastico da circa 700 persone, è realizzato nell’ambito dei fondi del Pnrr. Stiamo parlando di 1.720.000 euro oltre 198.000 euro di risorse comunali. E sempre sul tema scuola, nelle adiacenze della scuola primaria Romagnoli, sono in corso i lavori per la realizzazione di un nuovo nido d’infanzia che funzionerà come succursale del nido Cappuccini e potrà accogliere fino a 63 bambini; il termine è previsto per luglio 2025. Mentre nella frazione di Decima prosegue la realizzazione del nuovo nido Meraviglia che porterà alla ricostruzione della struttura secondo criteri antisismici entro aprile 2025, con un ampliamento che aumenterà la capienza da 43 a 63 bambini. Nel frattempo le due sezioni del nido Meraviglia sono state spostate all’interno della scuola primaria Gandolfi. "Gli interventi nel settore scuola – afferma il sindaco Lorenzo Pellegatti - sono possibili soprattutto grazie ai fondi ottenuti tramite il Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un totale generale di circa 6,5 milioni di contributi e di circa 1 milione di fondi comunali".

Pier Luigi Trombetta