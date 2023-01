Lavori finiti dopo la frana, riapre al traffico la strada di Roncobertolo

La strada di Roncobertolo, in frazione di Loiano, ritorna a splendere e ad essere transitabile dopo l’importante frana che l’aveva interessata e i lunghi lavori che ne erano seguiti. A renderlo noto, con grande soddisfazione, è lo stesso primo cittadino di Loiano Fabrizio Morganti tramite la sua pagina Facebook: "Riaperta al traffico via Roncobertolo che era stata interessata da una frana in occasione degli eventi atmosferici avversi avvenuti dal 1 al 10 dicembre 2020".

"I lavori eseguiti da parte della ditta Fratelli Lorenzini srl di Monghidoro per un importo di 100mila euro – spiega il sindaco – sono terminati per ciò che riguarda la stabilità e messa in sicurezza della strada, l’asfaltatura del tratto interessato avverrà tra qualche mese nel momento in cui la strada si sarà assestata. La strada di via Roncobertolo era stata inoltre interessata fino al bivio con via Raighera nel mese di novembre da lavori di manutenzione straordinaria per un importo complessivo di 123.038 euro eseguiti dalla ditta Frantoio Fondovalle srl con sede a Montese, in provincia di Modena".

Un traguardo importante, dunque, che permetterà di riaprire alla viabilità una strada di importante collegamento per i tanti residenti di Loiano che dalle frazioni volevano recarsi in paese o verso Bologna.

z. p.