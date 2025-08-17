Lavori in corso, ecco i principali cantieri da domani

Cantieri nuovi e altri che proseguono da domani. Via Brugnoli sarà chiusa all’incrocio con via Riva Reno. Via Putti, mercoledì e giovedì, dalle 9,30 alle 16, sarà chiusa nel tratto tra via Castiglione e l’altezza del civico 3 per lavori di manutenzione della rete di illuminazione pubblica. Via Massarenti subirà modifiche alla viabilità per il completamento della manutenzione stradale con restringimenti della carreggiata tra via Crociali e via del Parco (il termine è previsto per venerdì). Piazza Cavour avrà dei restringimenti della carreggiata per sistemazioni della pavimentazione all’incrocio con via Farini (termine previsto: 5 settembre). Viale Togliatti subirà lavori di rifacimento della pavimentazione tra la rotonda Romagnoli e ponte Bacchelli in direzione periferia (fino al 29 agosto).

Sull’A13 Bologna-Padova resterà chiusa la stazione di Bologna Arcoveggio per lavori alle barriere di sicurezza. Chiuso anche il tratto tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna, per due notti di seguito (21-5) a partire da martedì. Sulla Tangenziale di Bologna resta chiuso lo svincolo 6 e dalle 21 di domani chiuso in modalità permanente lo svincolo 3 in uscita da San Lazzaro.

Stessa sorte per il tratto tra lo svincolo 10 e l’11 verso San Lazzaro, dalle 22 di domani alle 5 di martedì. Così come il tratto tra lo svincolo 2 e il 5 verso San Lazzaro, dalle 22 di martedì alle 5 di mercoledì. Resta chiuso il tratto tra lo svincolo 4 e il 5 verso San Lazzaro, per due notti di seguito (22-5) a partire da mercoledì. Chiuso il tratto tra lo svincolo 4bis e il 2 verso Casalecchio, dalle 22 di venerdì alle 5 di sabato. Sull’A14 Bologna-Taranto, resterà chiusa l’entrata di Borgo Panigale verso tutte le destinazioni, dalle 21 di mercoledì alle 5 di giovedì.

I lavori già in corso proseguono a piazza di Porta Ravegnana, via Lame, Belmeloro, Matteotti, viale Carlo Berti Pichat, via della Manifattura, Stalingrado, Emilia Ponente, Scandellara, Cellini, Rimesse, Stazione Roveri, Masina, Togliani, di Ravone, Tagliacozzi, Bragaglia, Biancolelli, Monterumici, Melozzo Da Forlì, Rizzoli, Mentana e Strada Maggiore. Continuano anche i lavori per il tram su Indipendenza, Riva Reno, Lame, Mille, Saffi, piazza di Porta San Felice e tante altre vie (qui l’elenco completo: trambologna.it/cantieri/). Per i dettagli su tutti i lavori: informazioni.comune.bologna.it/muoversi/lavori-stradali.