Lavori in corso, i tempi si allungano: "Forse servirà qualche mese in più"

Per il restauro e il rinnovo del Teatro Comunale di Bologna "i lavori stanno proseguendo secondo un cronoprogramma che, purtroppo, ha i suoi tempi, essendo un bene storico. So che il sindaco è molto impegnato anche nella ricerca di ulteriori risorse per dare pieno sviluppo anche ad altri lavori che vorremmo fare all’interno: forse si tratterà di aspettare qualche mese in più per avere un teatro rimesso in ordine al momento giusto, perché molti lavori di un certo tipo ha senso farli a teatro chiuso". Lo ha detto, a margine di una conferenza stampa all’Archivio di Stato di Bologna, il sovrintendente del Teatro Comunale Fulvio Macciardi, facendo il punto su cantieri che interessano lo stabile nel cuore della città. Terminati i diversi interventi, ha aggiunto, saranno a disposizione "nuovi spazi, nuove sale prove, nuovo ingresso e nuova biglietteria. Il mio sogno, di tutti e del Comune che è proprietario del bene, è di avere un teatro aperto non solo quando ci sono gli spettacoli, ma sempre aperto alla cittadinanza per potere fruire di uno spazio così straordinario".

Di recente, il sovrintendente Macciardi aveva ipotizzato l’autunno 2026 per la riapertura dello storico stabile di Largo Respighi. Ma a quanto pare ci sarà da aspettare un po’ più del previsto.